Patrik Carlgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Carlgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Carlgren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Carlgren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Carlgren 8 Ocak 1992 tarihinde Falun şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Ulf Anders Carlgren şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Carlgren Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Patrik Carlgren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 8 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Patrik Carlgren'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrik Carlgren Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/patrikcarlgren/

Patrik Carlgren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Carlgren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Patrik Carlgren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Carlgren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Brage

15 Temmuz 2013 yılında AIK

10 Şubat 2017 yılında Nordsjaelland

7 Temmuz 2017 yılında Konyaspor

8 Temmuz 2018 yılında Randers

Patrik Carlgren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Carlgren şuan Randers FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patrik Carlgren Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Samuelsdals IF, IK Brage

İsveç U21 takımında 1 numaralı formasıyla 24 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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