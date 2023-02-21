Patrik Cavos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Cavos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Cavos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Cavos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Cavos 7 Ocak 1995 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Čavoš şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Cavos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSG-Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Patrik Cavos'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrik Cavos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Cavos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Patrik Cavos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Cavos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Sparta Praha B

1 Ocak 2015 yılında FK Kolin

30 Haziran 2015 yılında Sparta Praha B

1 Ocak 2016 yılında C. Budejovice

31 Aralık 2016 yılında Sparta Praha B

1 Ocak 2017 yılında C. Budejovice

Patrik Cavos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Cavos şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AC Sparta Praha (2001 - 2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.