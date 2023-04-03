Patrik Dohalsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Dohalsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Dohalsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Patrik Dohalsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Patrik Dohalsky 7 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Dohalský şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Patrik Dohalsky Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Mlada Boleslav B futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Dohalsky'nin FK Mlada Boleslav B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Patrik Dohalsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Patrik Dohalsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında M. Boleslav U19
1 Temmuz 2022 yılında Ml. Boleslav B
Patrik Dohalsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Patrik Dohalsky şuan FK Mlada Boleslav B takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Slavoj Čistá (2009 - 2015)
FK Mladá Boleslav (2015 - 2022)
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