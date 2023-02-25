Patrik Fetaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Fetaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Fetaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Fetaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Fetaj 6 Mayıs 1998 tarihinde Pukë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Fetaj Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Fetaj'nin FK Dinamo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Patrik Fetaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Fetaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Fetaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Fetaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FK Partizani B

4 Eylül 2018 yılında Besëlidhja

30 Temmuz 2022 yılında FK Dinamo

Patrik Fetaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Fetaj şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KF Adriatiku Mamurras (2012-2013), AF Brian's (2013-2016), FK Partizani Tiranë (2016-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.