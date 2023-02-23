Patrik Gabriel Galchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Gabriel Galchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Gabriel Galchev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrik Gabriel Galchev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrik Gabriel Galchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Gabriel Galchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Gabriel Galchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Gabriel Galchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Gabriel Galchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Gabriel Galchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Gabriel Galchev 14 Nisan 2001 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Патрик-Габриел Галчев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Gabriel Galchev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11extra yapmaktadır. Patrik Gabriel Galchev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Patrik Gabriel Galchev'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrik Gabriel Galchev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/p.galchev_/

Patrik Gabriel Galchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Gabriel Galchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrik Gabriel Galchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Gabriel Galchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Levski Sofia

Patrik Gabriel Galchev kimdir

Patrik Gabriel Galchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Gabriel Galchev şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Real Saragozza (2004-2008), Lokomotiv Sofia (2008-2010), DIT Sofia (2010-2015), Levski Sofia (2015-2020)

Patrik Gabriel Galchev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Patrik Gabriel Galchev nereli

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