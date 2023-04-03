Patrik Goj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Goj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Goj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Patrik Goj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Patrik Goj 8 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Patrik Goj Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina B futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Patrik Goj'nin MFK Karvina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Patrik Goj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Patrik Goj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Karvina U19
1 Temmuz 2021 yılında MFK Karvina B
Patrik Goj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Patrik Goj şuan MFK Karvina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Depos Horní Suchá (2008 - 2015)
MFK Karviná (2015 - 2021)
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