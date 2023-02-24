Patrik Granicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Granicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Granicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Granicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Granicz 9 Ocak 1995 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Granicz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportSolvo yapmaktadır. Patrik Granicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patrik Granicz'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrik Granicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Granicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Granicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Granicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Pécsi MFC U17

1 Temmuz 2012 yılında Pécsi MFC U19

1 Temmuz 2014 yılında Pécsi MFC

16 Şubat 2015 yılında Szentlőrinc SE

30 Haziran 2015 yılında Pécsi MFC

31 Temmuz 2015 yılında Kozármisleny

28 Temmuz 2016 yılında Békéscsaba

9 Temmuz 2019 yılında ETO FC Győr

31 Ocak 2020 yılında Békéscsaba

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2023 yılında Kozármisleny

Patrik Granicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Granicz şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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