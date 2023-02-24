Patrik Granicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Granicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Granicz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrik Granicz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Patrik Granicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Granicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Granicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Granicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Granicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Granicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Granicz 9 Ocak 1995 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Granicz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportSolvo yapmaktadır. Patrik Granicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patrik Granicz'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrik Granicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Granicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrik Granicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Granicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Pécsi MFC U17

1 Temmuz 2012 yılında Pécsi MFC U19

1 Temmuz 2014 yılında Pécsi MFC

16 Şubat 2015 yılında Szentlőrinc SE

30 Haziran 2015 yılında Pécsi MFC

31 Temmuz 2015 yılında Kozármisleny

28 Temmuz 2016 yılında Békéscsaba

9 Temmuz 2019 yılında ETO FC Győr

31 Ocak 2020 yılında Békéscsaba

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2023 yılında Kozármisleny

Patrik Granicz kimdir

Patrik Granicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Granicz şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boda SE, Pécsi VSK, Szentlőrinc SE (-2010)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patrik Granicz nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Marcelino Preka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelino Preka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcelino Preka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelino Preka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tamas Hleba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Hleba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tamas Hleba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Hleba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jozef Menich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jozef Menich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jozef Menich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jozef Menich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Akos Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akos Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Akos Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akos Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!