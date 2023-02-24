Patrik Hidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Hidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Hidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Hidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Hidi 27 Kasım 1990 tarihinde Györ şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Hidi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Patrik Hidi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Hidi'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Patrik Hidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Hidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Hidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Hidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2009 yılında Honvéd

9 Ağustos 2017 yılında Real Oviedo

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2018 yılında Honvéd

24 Ocak 2019 yılında Irtysh

20 Ocak 2020 yılında Honvéd

7 Temmuz 2022 yılında Vasas FC

Patrik Hidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Hidi şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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