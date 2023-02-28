Patrik İlko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik İlko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik İlko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrik İlko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrik İlko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik İlko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik İlko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik İlko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik İlko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik İlko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik İlko 16 Şubat 2001 tarihinde Bardejov şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Iľko şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik İlko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Patrik İlko'nin MSK Zilina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrik İlko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/patricekilko/

Patrik İlko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik İlko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrik İlko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik İlko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında MSK Zilina U19

1 Temmuz 2019 yılında MSK Zilina B

1 Ocak 2020 yılında MSK Zilina

Patrik İlko kimdir

Patrik İlko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik İlko şuan MSK Zilina takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Patrik İlko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Patrik İlko nereli

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