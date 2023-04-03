Patrik Johannesen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Johannesen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Johannesen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrik Johannesen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrik Johannesen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Johannesen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Johannesen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Johannesen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Johannesen 7 Eylül 1995 tarihinde Tvøroyri şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Faroe Adaları uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Johannesen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danish Football Agency yapmaktadır. Patrik Johannesen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Patrik Johannesen'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Patrik Johannesenboyu ve yaşı kaç

Patrik Johannesen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Johannesen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrik Johannesen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Johannesen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FC Suduroy

1 Ağustos 2014 yılında TB Tvøroyri

1 Ocak 2016 yılında AB Argir

1 Ocak 2017 yılında B36 Tórshavn

12 Ocak 2018 yılında Florö SK

7 Mart 2019 yılında KÍ Klaksvík

15 Ocak 2021 yılında Egersund

17 Şubat 2022 yılında Keflavík

2 Şubat 2023 yılında Breidablik

Patrik Johannesen kimdir

Patrik Johannesen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Johannesen şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TB Tvøroyri

Patrik Johannesen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Faroe Adaları takımında 9 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

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Patrik Johannesen nereli

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