Patrik Jug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Jug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Jug adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Jug Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Jug 4 Şubat 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Jug Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KIN Partners yapmaktadır. Patrik Jug, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Patrik Jug'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrik Jug Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Jug isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Jug Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Jug futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında HNK Gorica U17

1 Temmuz 2019 yılında HNK Gorica U19

1 Temmuz 2021 yılında HNK Gorica

Patrik Jug Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Jug şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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