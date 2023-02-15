Patrik Karlsson Lagemyr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Karlsson Lagemyr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Karlsson Lagemyr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Karlsson Lagemyr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Karlsson Lagemyr 18 Aralık 1996 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Karlsson Lagemyr Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Patrik Karlsson Lagemyr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 23 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Karlsson Lagemyr'nin IK Sirius ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Patrik Karlsson Lagemyr Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patrik Karlsson Lagemyr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Karlsson Lagemyr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Karlsson Lagemyr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında IFK U19

1 Ocak 2016 yılında IFK Göteborg

23 Mart 2022 yılında Sirius

Patrik Karlsson Lagemyr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Karlsson Lagemyr şuan IK Sirius takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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