Patrik Kiraly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Kiraly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Kiraly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Kiraly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Kiraly 27 Mayıs 1993 tarihinde Szentes şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Kiraly Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Agency yapmaktadır. Patrik Kiraly, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patrik Kiraly'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrik Kiraly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Kiraly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Kiraly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Kiraly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Békéscsaba U17

1 Temmuz 2009 yılında Békéscsaba U19

10 Ağustos 2010 yılında Puskás AFC U19

16 Ağustos 2011 yılında Videoton II

13 Ağustos 2012 yılında Vác

9 Nisan 2013 yılında Videoton II

15 Nisan 2013 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2013 yılında Videoton II

29 Temmuz 2013 yılında Békéscsaba

24 Temmuz 2015 yılında Szeged

24 Temmuz 2017 yılında Békéscsaba

9 Eylül 2022 yılında Gyirmót FC

26 Ocak 2023 yılında Dorog

Patrik Kiraly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Kiraly şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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