Patrik Klancir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Klancir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Klancir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Klancir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Klancir 9 Mayıs 2004 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Klančir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Klancir Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patrik Klancir, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Klancir'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrik Klancir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Klancir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Klancir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Klancir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2014 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2022 yılında HNK Gorica

10 Ağu 2022 yılında NK Kustosija

30 Haziran 2023 yılında HNK Gorica

Patrik Klancir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Klancir şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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