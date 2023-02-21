Patrik Kulisek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Kulisek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Kulisek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrik Kulisek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrik Kulisek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Kulisek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Kulisek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Kulisek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Kulisek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Kulisek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Kulisek 14 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur.  Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Kulíšek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Kulisek Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zlin B futbol takımında oynamaktadır. FC Zlin B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Patrik Kulisek'nin FC Zlin B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrik Kulisek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Kulisek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrik Kulisek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Kulisek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Zlin U19

1 Temmuz 2021 yılında FC Zlin B

Patrik Kulisek kimdir

Patrik Kulisek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Kulisek şuan FC Zlin B takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC TVD Slavičín (2009 - 2017)
FC FASTAV Zlín (2017 - 2021)

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Patrik Kulisek nereli

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