Patrik Lazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Lazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Lazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Lazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Lazar 24 Ağustos 1990 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Lazar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Patrik Lazar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 1 Ocak 2009 tarihinde katılmıştır. Patrik Lazar'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrik Lazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Lazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Lazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Lazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2006 yılında Gyirmót U17

1 Temmuz 2007 yılında Gyirmót U19

1 Ocak 2009 yılında Gyirmót FC

14 Şubat 2017 yılında Mosonmagyaróvár

30 Haziran 2017 yılında Gyirmót FC

Patrik Lazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Lazar şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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