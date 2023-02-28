Patrik Leitner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Leitner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Leitner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Leitner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Leitner 7 Şubat 2002 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Leitner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Leitner'nin MSK Zilina ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrik Leitner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Leitner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Patrik Leitner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Leitner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında MSK Zilina U19

18 Temmuz 2020 yılında MSK Zilina B

1 Ocak 2022 yılında MSK Zilina

Patrik Leitner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Leitner şuan MSK Zilina takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.