Patrik Maşalyan, taksim'de terör saldırısında yaşamını yitirenleri andı

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenleri, olayın yaşandığı alana karanfil bırakarak andı.
Maşalyan, Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısının gerçekleştiği alanı ziyaret etti.
Hayatını kaybedenler için kurulan platforma karanfiller bıraktı
Burada hayatını kaybedenlerin anısına kurulan platforma karanfil bırakan Maşalyan, saldırıda yaşamını yitirenleri andı.
KAYNAK: AA