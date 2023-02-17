Patrik Mijic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Mijic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Mijic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Mijic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Mijic 4 Kasım 1998 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Mijić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Mijic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marjan Sisic yapmaktadır. Patrik Mijic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Mijic'nin SV Horn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrik Mijic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Mijic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Mijic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Mijic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2018 yılında NK Oriolik

31 Ocak 2020 yılında NK Omladinac GV

31 Temmuz 2020 yılında Medjimurje

12 Şubat 2021 yılında Din. Zagreb II

15 Temmuz 2021 yılında NK Sesvete

3 Şubat 2022 yılında FC Dornbirn

5 Temmuz 2022 yılında SV Horn

Patrik Mijic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Mijic şuan SV Horn takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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