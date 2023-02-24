Patrik Nyari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Nyari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Nyari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Nyari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Nyari 9 Nisan 2001 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Nyari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Patrik Nyari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Nyari'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrik Nyari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Nyari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Nyari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Nyari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Haladás U17

1 Ocak 2019 yılında Haladás U19

1 Ocak 2019 yılında Haladás

29 Temmuz 2019 yılında Fehérvár

30 Temmuz 2019 yılında Haladás

31 Aralık 2019 yılında Fehérvár

18 Ocak 2022 yılında Paksi FC

19 Ocak 2022 yılında III. Kerület

30 Haziran 2022 yılında Paksi FC

8 Temmuz 2022 yılında BFC Siófok

31 Aralık 2022 yılında Paksi FC

Patrik Nyari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Nyari şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patrik Nyari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Szentgotthárd VSE, Lurkó FC (-2012)

Macaristan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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