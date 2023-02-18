Patrik Perisa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Perisa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Perisa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Perisa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Perisa 25 Mart 1996 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Periša şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Perisa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patrik Perisa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Perisa'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrik Perisa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Perisa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Perisa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Perisa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2013 yılında NK Osijek U19

4 Ağu 2014 yılında NK Cepin

27 Ocak 2017 yılında Bijelo Brdo

15 Temmuz 2019 yılında HNK Gorica

20 Ağu 2020 yılında Bijelo Brdo

18 Temmuz 2022 yılında NK Vukovar 1991

Patrik Perisa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Perisa şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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