Patrik Poor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Poor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Poor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrik Poor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrik Poor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Poor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Poor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Poor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Poor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Poor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Poor 25 Kasım 1993 tarihinde Györ şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Poór Patrik Péter şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Poor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Patrik Poor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Poor'nin MTK Budapest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrik Poor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Poor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrik Poor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Poor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2007 yılında MTK Budapest Alt

1 Temmuz 2008 yılında MTK U17

1 Temmuz 2009 yılında Liverpool U18

30 Haziran 2011 yılında MTK U19

1 Temmuz 2012 yılında MTK Budapest

6 Temmuz 2017 yılında Puskás AFC

30 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

19 Eylül 2019 yılında Paksi FC

1 Ağustos 2020 yılında Debrecen

29 Temmuz 2022 yılında MTK Budapest

Patrik Poor kimdir

Patrik Poor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Poor şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rábapatonai SE, Győri Dózsa SE (-2005)

Patrik Poor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 2 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U21 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Patrik Poor nereli

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