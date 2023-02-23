Patrik Raitanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Raitanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Raitanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Raitanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Raitanen 13 Haziran 2001 tarihinde Ulvila şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Matias Raitanen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Raitanen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SFI yapmaktadır. Patrik Raitanen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Raitanen'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrik Raitanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Raitanen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Raitanen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Raitanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2017 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2019 yılında Fortuna Sittard

7 Eylül 2020 yılında SPAL U19

12 Ağustos 2021 yılında Klubi 04

1 Ocak 2022 yılında HJK Helsinki

28 Şubat 2022 yılında IFK Mariehamn

31 Aralık 2023 yılında HJK Helsinki

Patrik Raitanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Raitanen şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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