Patrik Sustek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Sustek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Sustek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Patrik Sustek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Patrik Sustek 4 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Šůstek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Patrik Sustek Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Patrik Sustek'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Patrik Sustek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Patrik Sustek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Zlin U19
Patrik Sustek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Patrik Sustek şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Luhačovice (2010 - 2014)
FC TVD Slavičín (2014 - 2018)
FC FASTAV Zlín (2018 - )
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