Patrik Tarjan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Tarjan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Tarjan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Tarjan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Tarjan 9 Nisan 2003 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Tarjan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patrik Tarjan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Patrik Tarjan'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrik Tarjan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Tarjan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Tarjan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Tarjan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2020 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2021 yılında Haladás

Patrik Tarjan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Tarjan şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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