Patrik Ternovan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Ternovan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Ternovan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Ternovan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Ternovan 10 Haziran 1997 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Ternovan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AlphaFootballAgency yapmaktadır. Patrik Ternovan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Patrik Ternovan'nin Soroksár SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrik Ternovan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Ternovan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Ternovan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Ternovan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Diósgyőr U17

1 Temmuz 2014 yılında Diósgyőr U19

1 Temmuz 2015 yılında Diósgyőr II

1 Ocak 2016 yılında Diósgyőr

1 Temmuz 2018 yılında Balmazújváros

30 Haziran 2019 yılında Diósgyőr

11 Temmuz 2020 yılında Tiszakécske

14 Temmuz 2021 yılında Soroksár

Patrik Ternovan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Ternovan şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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