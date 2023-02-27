Patrik Thor Petursson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Thor Petursson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Thor Petursson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Patrik Thor Petursson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Patrik Thor Petursson 25 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Patrik Thor Petursson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KV Vesturbaejar futbol takımında oynamaktadır. KV Vesturbaejar takımına 21 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Patrik Thor Petursson'nin KV Vesturbaejar ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Patrik Thor Petursson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Patrik Thor Petursson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında KR Reykjavík
21 Şubat 2023 yılında KV Vesturbaejar
2 Şubat 2024 yılında KR Reykjavík
Patrik Thor Petursson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Patrik Thor Petursson şuan KV Vesturbaejar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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