Patrik Tischler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Tischler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Tischler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Tischler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Tischler 30 Temmuz 1991 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Tischler Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Patrik Tischler, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Tischler'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrik Tischler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Tischler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Tischler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Tischler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında MTK U17

1 Ocak 2008 yılında MTK U19

1 Temmuz 2008 yılında MTK Budapest II

1 Ağustos 2009 yılında Oldham Athletic

1 Şubat 2010 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2010 yılında MTK Budapest

25 Temmuz 2013 yılında Puskás AFC

18 Ocak 2016 yılında Videoton FC

30 Haziran 2016 yılında Puskás AFC

14 Temmuz 2017 yılında Újpest FC

28 Ağustos 2018 yılında Honvéd

30 Haziran 2019 yılında Újpest FC

1 Ağustos 2019 yılında Kisvárda

30 Temmuz 2020 yılında Debrecen

4 Temmuz 2022 yılında Budafoki MTE

Patrik Tischler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Tischler şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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