Patrik Treni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Treni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Treni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrik Treni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrik Treni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Treni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Treni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Treni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Treni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Treni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Treni 1 Ağustos 2002 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur.  Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Treni Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patrik Treni'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrik Treni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Treni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrik Treni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Treni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2016 yılında Akademia YL

31 Ağustos 2018 yılında Akademia U21

5 Şubat 2020 yılında Footb. Rep. U19

22 Eylül 2020 yılında Football Rep

26 Ocak 2021 yılında KF Korabi

27 Eylül 2021 yılında KF Tirana U21

1 Temmuz 2022 yılında KF Teuta

14 Ocak 2023 yılında KF Luzi United

30 Haziran 2023 yılında KF Teuta

Patrik Treni kimdir

Patrik Treni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Treni şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Patrik Treni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U20 takımında 20 numaralı formasıyla 12 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Patrik Treni nereli

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