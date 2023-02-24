Patrik Vass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Vass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Vass adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Vass Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Vass 17 Ocak 1993 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Vass Patrik Ádám şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Vass Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini the path sports management yapmaktadır. Patrik Vass, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Patrik Vass'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrik Vass Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Vass isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Vass Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Vass futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ekim 2003 yılında MTK Budapest Alt

1 Temmuz 2008 yılında MTK U17

1 Temmuz 2009 yılında MTK U19

1 Temmuz 2011 yılında MTK Budapest

23 Şubat 2015 yılında Vasas FC

30 Haziran 2015 yılında MTK Budapest

29 Temmuz 2015 yılında Gyirmót FC

10 Temmuz 2017 yılında MTK Budapest

29 Temmuz 2020 yılında Zalaegerszeg

7 Temmuz 2021 yılında Nyíregyháza

Patrik Vass Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Vass şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Patrik Vass Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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