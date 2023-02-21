Patrik Vizek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Vizek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Vizek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Vizek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Vizek 26 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Vízek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Vizek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Patrik Vizek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 14 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Patrik Vizek'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrik Vizek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Vizek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Vizek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Vizek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hr. Kralove B

11 Temmuz 2013 yılında Zivanice

31 Aralık 2013 yılında Hr. Kralove B

24 Şubat 2015 yılında TJ Dvur Kralove

30 Haziran 2015 yılında Hr. Kralove B

22 Temmuz 2015 yılında FK Kolin

30 Haziran 2016 yılında Hr. Kralove B

25 Temmuz 2016 yılında SK Prevysov

14 Temmuz 2017 yılında Hradec Kralove

20 Temmuz 2018 yılında Jihlava

31 Aralık 2018 yılında Hradec Kralove

Patrik Vizek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Vizek şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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