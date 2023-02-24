Patrik Zelizi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Zelizi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Zelizi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Zelizi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Zelizi 25 Eylül 1997 tarihinde Mór şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Zelizi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patrik Zelizi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Patrik Zelizi'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrik Zelizi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Zelizi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Zelizi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Zelizi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2009 yılında Puskás AFC Alt.

18 Şubat 2011 yılında Csákvár U17

1 Ocak 2014 yılında Csákvár II

28 Temmuz 2015 yılında Videoton II

1 Ağustos 2016 yılında Móri SE

13 Şubat 2018 yılında Iváncsa

11 Temmuz 2018 yılında Bicskei TC

1 Temmuz 2020 yılında Csákvár

Patrik Zelizi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Zelizi şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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