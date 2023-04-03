Patriks Kristjansons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patriks Kristjansons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Patriks Kristjansons kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patriks Kristjansons ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.