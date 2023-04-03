Patriks Kristjansons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patriks Kristjansons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patriks Kristjansons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Patriks Kristjansons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Patriks Kristjansons 14 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Patriks Kristjansons Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Patriks Kristjansons'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Patriks Kristjansons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Patriks Kristjansons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Patriks Kristjansons şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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