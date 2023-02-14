Patriot Sejdiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patriot Sejdiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patriot Sejdiu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patriot Sejdiu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patriot Sejdiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patriot Sejdiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patriot Sejdiu

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patriot Sejdiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patriot Sejdiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patriot Sejdiu 5 Mayıs 2000 tarihinde Prishtina şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Kosova,İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patriot Sejdiu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Patriot Sejdiu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 8 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Patriot Sejdiu'nin Malmö FF ile sözleşmesi 14 Temmuz 2027 tarihinde bitmektedir.

Patriot Sejdiuboyu ve yaşı kaç

Patriot Sejdiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patriot Sejdiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Patriot Sejdiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patriot Sejdiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Malmö U19

8 Ocak 2020 yılında Malmö FF

30 Ocak 2020 yılında Dalkurd

1 Aralık 2020 yılında Malmö FF

Patriot Sejdiu kimdir

Patriot Sejdiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patriot Sejdiu şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hörby FF (-2015), Malmö FF (2015-2019)

Patriot Sejdiu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova U21 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Patriot Sejdiu nereli

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