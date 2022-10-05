Patron İşaretleyici-Giyecek Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Patron İşaretleyici-Giyecek görev tanımı nedir, Patron İşaretleyici-Giyecek ne iş yapar, Patron İşaretleyici-Giyecek olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Patron İşaretleyici-Giyecek mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Patron İşaretleyici-Giyecek Tanımı;

__

Patron İşaretleyici-Giyecek Maaşı Ne Kadar? 2022 Patron İşaretleyici-Giyecek Maaşları

Patron İşaretleyici-Giyecek maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Patron İşaretleyici-Giyecek maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Patron İşaretleyici-Giyecek iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.13

Meslek Adı :

Patron İşaretleyici-Giyecek

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elbise imalinde makastarlara rehberlik etmek gayesiyle kumaş, deri veya benzeri malzeme üzerine patronların ana hatlarını çizen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Patron İşaretleyici (Giyecek) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Patronları kesimde en az zayiat verecek tarzda malzeme üzerine yayar ve elbiseyi meydana getiren kısımların birbirine uygun olmasını sağlamak,

b) Patronların ana hatlarını malzeme yüzüne tebeşir veya sabunla çizmek,

c) Çizgiler içine model numarasını ve beden ölçüsünü yazmak,

d) Kesilecek malzeme büyüklüğünde kağıt patronlar hazırlamak ve çizmek suretiyle makastara rehberlik de edebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?