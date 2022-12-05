Patronlar kızacak, çalışanlar mutlu olacak! DİSK, 2023 yılı için asgari ücret talebini açıkladı!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2023 yılı için asgari ücreti talebini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Patronlar kızacak, çalışanlar mutlu olacak! DİSK, 2023 yılı için asgari ücret talebini açıkladı!

Türkiye'de milyonlarca çalışanın başlamasını merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına kısa bir süre kaldı. Her yıl olduğu gibi beklentiler bu yılda yüksek.

Vatandaşlar enflasyon nedeniyle ücretlerinde artış beklerken Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "7 bin 785 TL kırmızı çizgi, bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız. Sendikalar, STK’lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde" demişti.

Patronlar kızacak, çalışanlar mutlu olacak! DİSK, 2023 yılı için asgari ücret talebini açıkladı!

İŞTE DİSK'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

İşçi konfederasyonlarından olan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), de asgari ücret talebini açıkladı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu konfederasyonun Beşiktaş'taki genel merkezinde DİSK-AR tarafından hazırlanan bilgileri gazetecilerle paylaştı.

Asgari ücretin ortalama ücret olduğu gerçeğinin unutulmamasını isteyen Çerkezoğlu, "Gerek yüksek enflasyon, gerek yoksulluk sınırı, gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında asgari ücret en az net 13 bin 200 lira olmalıdır" dedi.

Patronlar kızacak, çalışanlar mutlu olacak! DİSK, 2023 yılı için asgari ücret talebini açıkladı!

YÜKSEK ENFLASYONA DEĞİNDİ

Çerkezoğlu, yüksek enflasyon karşısında işçilerin, kamu çalışanlarının ve emeklilerin gelirlerinin hızla erimeye devam ettiğinin altını çizerek, "Yüksek enflasyon, bölüşüm ve gelir dağılımını da olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN ORANINA DİKKAT ÇEKTİ

Avrupa ülkelerinde asgari ücretle çalışan sayısının ortalama yüzde 4 civarında olduğunu, Türkiye'de bu oranın yüzde 50 civarında olduğunu aktaran Çerkezoğlu, maaşlarda ciddi iyileştirmelere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Patronlar kızacak, çalışanlar mutlu olacak! DİSK, 2023 yılı için asgari ücret talebini açıkladı!

EMEKLİ MAAŞLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Çerkezoğlu, emeklilerin de maaşlarına zam yapılması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı Yasa'dan önce asgari ücretten düşük emekli aylığı söz konusu değildi. Günümüzde en düşük emekli aylığı Hazine tarafından karşılanan destekle 3 bin 500 liraya tamamlanmaktadır. En düşük emekli aylığı asgari ücret olmalı ve tüm emekli aylıkları da aynı oranda yükseltilmelidir"

Çerkezoğlu asgari ücret tespitinde uluslararası standartlara uyulması gerektiğini, ayrıca gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) oranının da dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Patronlar kızacak, çalışanlar mutlu olacak! DİSK, 2023 yılı için asgari ücret talebini açıkladı!

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üç kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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