Patryck Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryck Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryck Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryck Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryck Ferreira 5 Eylül 1998 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Patryck Magalhães Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryck Ferreira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patryck Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patryck Ferreira'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Patryck Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryck Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patryck Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryck Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2022 yılında CDS Vida

1 Ocak 2023 yılında Tacuary FBC

Patryck Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryck Ferreira şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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