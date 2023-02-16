Patryck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryck 18 Ocak 2003 tarihinde Mogi Mirim şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Patryck Lanza dos Reis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryck Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Un1que Football yapmaktadır. Patryck, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına - tarihinde katılmıştır. Patryck'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 30 Nisan 2027 tarihinde bitmektedir.

Patryck Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/patrycklanza/

Patryck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Patryck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında São Paulo U20

13 Şubat 2023 yılında São Paulo

Patryck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryck şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Patryck Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U20 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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