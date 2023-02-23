Patryk Bryla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Bryla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Bryla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Bryla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Bryla 4 Mart 1990 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Patryk Bryła şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Bryla Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Matchday Football Agency yapmaktadır. Patryk Bryla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Patryk Bryla'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patryk Bryla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Bryla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patryk Bryla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Bryla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Lubin II

1 Ağustos 2011 yılında Gornik Polk.

30 Haziran 2014 yılında Lubin II

30 Temmuz 2014 yılında OKS Brzesko

19 Şubat 2016 yılında LKS Lodz

30 Ocak 2020 yılında Termalica

29 Temmuz 2020 yılında Chrobry Glogow

1 Temmuz 2021 yılında Z. Sosnowiec

Patryk Bryla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Bryla şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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