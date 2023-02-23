Patryk Czerech kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Czerech Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Czerech adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Czerech Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Czerech 6 Nisan 2001 tarihinde Białystok şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Patryk Czerech şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Czerech Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSM Agency yapmaktadır. Patryk Czerech, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 15 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Patryk Czerech'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patryk Czerech Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Czerech isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patryk Czerech Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Czerech futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Jagiellonia II

15 Nisan 2022 yılında Jagiellonia

Patryk Czerech Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Czerech şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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