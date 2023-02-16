Patryk Dragon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Dragon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Dragon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Dragon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Dragon 11 Nisan 1996 tarihinde Oleśno şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Patryk Kamil Dragon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Dragon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Funke Spielerberatung yapmaktadır. Patryk Dragon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Patryk Dragon'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Patryk Dragon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Dragon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patryk Dragon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Dragon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2013 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2015 yılında Schalke 04 II

1 Temmuz 2018 yılında SV Elversberg

Patryk Dragon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Dragon şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patryk Dragon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Eintracht Datteln (2000-2007), VfB Waltrop (2008-2009), FC Schalke 04 (2009-2015)

Almanya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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