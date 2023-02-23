Patryk Dziczek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Dziczek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Dziczek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Dziczek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Dziczek 25 Mart 1998 tarihinde Gliwice şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Dziczek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Patryk Dziczek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Patryk Dziczek'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Patryk Dziczek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/patrykdziczek/

Patryk Dziczek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Dziczek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Patryk Dziczek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Dziczek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Piast Gliwice

22 Ağustos 2019 yılında Lazio

28 Ağustos 2019 yılında Salernitana

30 Haziran 2021 yılında Lazio

31 Ağustos 2022 yılında Piast Gliwice

Patryk Dziczek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Dziczek şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patryk Dziczek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Piast Gliwice

Polonya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 16 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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