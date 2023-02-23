Patryk Janasik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Janasik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Janasik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Janasik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Janasik 25 Ağustos 1997 tarihinde Pniewy şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Janasik Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOLSPORT yapmaktadır. Patryk Janasik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Patryk Janasik'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patryk Janasik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Janasik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patryk Janasik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Janasik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Blekitni Wronki

1 Ocak 2015 yılında Lech Poznan II

30 Haziran 2017 yılında Blekitni Wronki

13 Temmuz 2017 yılında GKS Belchatow

30 Haziran 2018 yılında Blekitni Wronki

1 Temmuz 2018 yılında Odra Opole

30 Haziran 2019 yılında Blekitni Wronki

1 Temmuz 2019 yılında Odra Opole

1 Ağustos 2020 yılında Slask Wroclaw

Patryk Janasik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Janasik şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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