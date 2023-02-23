Patryk Kapica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Kapica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Kapica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Kapica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Kapica 7 Ocak 2002 tarihinde Kędzierzyn-Koźle şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Patryk Kapica şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Kapica Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Patryk Kapica'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patryk Kapica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Kapica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patryk Kapica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Kapica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Chemik K-K

11 Temmuz 2022 yılında Sandecja

15 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Patryk Kapica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Kapica şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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