Patryk Klimala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Klimala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Klimala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Klimala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Klimala 5 Ağustos 1998 tarihinde Świdnica şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Klimala Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Patryk Klimala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patryk Klimala'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Patryk Klimala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/patryklimala/

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Patryk Klimala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Klimala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Patryk Klimala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Klimala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Legia U19

27 Şubat 2016 yılında Dzierzoniow U19

1 Temmuz 2016 yılında Jagiellonia U19

14 Eylül 2016 yılında Jagiellonia

3 Temmuz 2017 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2018 yılında Jagiellonia

14 Ocak 2020 yılında Celtic

22 Nisan 2021 yılında New York RB

30 Ocak 2023 yılında H. Beer Sheva

Patryk Klimala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Klimala şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patryk Klimala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zjednoczeni Żarów, Lechia Dzierżoniów, Legia Warszawa

Polonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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