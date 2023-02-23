Patryk Kukulski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Kukulski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Kukulski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Kukulski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Kukulski 3 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Patryk Kukulski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Kukulski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Patryk Kukulski'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patryk Kukulski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Kukulski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patryk Kukulski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Kukulski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2021 yılında GKS Katowice

Patryk Kukulski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Kukulski şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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