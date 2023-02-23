Patryk Kun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Kun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Kun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Kun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Kun 20 Nisan 1995 tarihinde Giżycko şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Patryk Kun şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Kun Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-MG.COM yapmaktadır. Patryk Kun, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Patryk Kun'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patryk Kun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Kun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Patryk Kun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Kun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında St. Olsztyn II

1 Temmuz 2012 yılında Stomil

19 Eylül 2014 yılında V. Wegorzewo

2 Şubat 2015 yılında Rozwój Katowice

1 Temmuz 2016 yılında Stomil

30 Haziran 2017 yılında Rozwój Katowice

1 Temmuz 2017 yılında Arka Gdynia

30 Haziran 2018 yılında Rozwój Katowice

1 Temmuz 2018 yılında Rakow

Patryk Kun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Kun şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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