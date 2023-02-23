Patryk Kusztal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Kusztal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Kusztal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Kusztal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Kusztal 28 Mart 2003 tarihinde Legnica şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Patryk Kusztal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Kusztal Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 20 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Patryk Kusztal'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patryk Kusztal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Kusztal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patryk Kusztal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Kusztal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Lubin U19

1 Ağustos 2020 yılında Lubin II

20 Eylül 2021 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2022 yılında Chrobry Glogow

31 Aralık 2022 yılında Zaglebie Lubin

Patryk Kusztal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Kusztal şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Patryk Kusztal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 11 numaralı formasıyla 18 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

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