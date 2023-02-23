Patryk Lipski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Lipski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Lipski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Lipski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Lipski 12 Haziran 1994 tarihinde Szczecin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Lipski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Patryk Lipski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 3 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Patryk Lipski'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patryk Lipski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/patryklipski10/

Patryk Lipski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Lipski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patryk Lipski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Lipski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Ruch Chorzow II

1 Temmuz 2013 yılında Ruch Chorzow

11 Mayıs 2017 yılında Kulüpsüz

12 Ağustos 2017 yılında Lechia Gdansk

3 Ağustos 2020 yılında Piast Gliwice

3 Mart 2022 yılında Widzew Lodz

Patryk Lipski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Lipski şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patryk Lipski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Salos Szczecin (2002–2011)

Polonya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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