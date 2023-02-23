Patryk Makuch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Makuch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Makuch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Makuch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Makuch 11 Nisan 1999 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Patryk Makuch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Makuch Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patryk Makuch'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Patryk Makuch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Makuch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patryk Makuch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Makuch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2018 yılında M. Legnica II

12 Mart 2019 yılında Miedz Legnica

27 Ağustos 2020 yılında GKS Belchatow

31 Aralık 2020 yılında Miedz Legnica

1 Temmuz 2022 yılında Cracovia

Patryk Makuch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Makuch şuan Cracovia takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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